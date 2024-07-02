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АНАЛІТИКА

Умєров у вівторок летить до Вашингтона

 

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон та зустрінеться з американським колегою Ллойдом Остіном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Речниця на брифінгу 1 липня повідомила, що Умєров прибуде до Пентагону наступного дня та зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Міністр Остін і міністр Умєров обговорять двосторонню безпекову співпрацю, питання регіональної безпеки та способи зміцнити оборонне партнерство між США та Україною", - розповіла Сабріна Сінгх.

Перед цим Рустем Умєров зустрічався з главою Пентагону у Брюсселі, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн").

Нагадаємо, 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

В Офісі президента заявили, що юридичний механізм у ній відрізняється від усіх попередніх документів, що їх підписувала Україна із державами-партнерами, і угода буде юридично зобов'язуючою.
Ключові теги: США
 

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