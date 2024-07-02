Пентагон наразі не бачить ознак відправки військ КНДР до Росії

Сполучені Штати наразі не мають підтверджень, які б вказували на відправку північнокорейських інженерних військ до Росії з метою їх підтримки військової агресії РФ в Україні.

Про це заявила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У мене немає нічого з цього приводу»,- зауважила представниця оборонного відомства у відповідь на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська в Росію для підтримки її війни в Україні.

Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні, який підтримує військову агресію Кремля та надає Росії різну військову підтримку.

У Інституті вивчення війни (ISW) у цьому зв'язку зазначили, що поки не бачать повідомлень, які б свідчили про це. Однак військові аналітики припускають, що пряма інженерна підтримка з боку КНДР могла б сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня південнокорейський телеканал TV Chosun повідомив із посиланням на високопосадовця КНДР, що Північна Корея може отримати від РФ до $115 мільйонів, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану частину України. При цьому йшлося, що відправка військових КНДР може розпочатися вже в липні.