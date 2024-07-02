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АНАЛІТИКА

Українська бойова система DELTA успішно інтегрувалася з системами НАТО

09:07 02.07.2024 |

Політика

 

Українська система управління боєм DELTA успішно інтегрувалася в польську систему управління артилерійським вогнем TOPAZ. Саме ця система використовується в гаубицях KRAB і мінометах RAK, що стоять на озброєнні ЗСУ, повідомило Міністерство оборони України.

"DELTA вперше працювала в ролі хабу для збору даних від усіх учасників, оновлення їх та доповнення відсутніми відомостями. Далі інформація передавалась на польську систему TOPAZ. Це дозволило інтегрувати дані між двома частинами навчань, Green Enclave та Pink Enclave, створюючи повне розуміння ситуації. Система також продемонструвала здатність до безпечної передачі даних з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні відомства на сторінці у фейсбуці.

"У підсумку, українська екосистема військових продуктів DELTA успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з TOPAZ та багатьма іншими системами НАТО. Загалом цього року команда системи DELTA успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно", - повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зазначається, що команда DELTA також провела численні презентації для різних національних делегацій, представників НАТО та отримала високу оцінку своєї роботи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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