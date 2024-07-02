Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією членів Конгресу США

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією членів Палати представників США на чолі з головою Комітету з питань розвідки Майком Тернером, конгресменами Бетті Макколлум, Джоном Джойсом, Ронні Джексоном і Тоні Гонзалесом.

Як пише "Європейська правда", про повідомляє Офіс президента.

Український лідер розповів конгресменам про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони. Вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.


"Це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру. Ми розраховуємо на додаткові поставки цих систем уже найближчим часом", - вказав Зеленський.

Глава держави також обговорив із конгресменами шляхи подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Водночас він подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в допомозі Україні.

Повідомляли, що до Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером.

Раніше Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2835  0,02 0,06 40,8808  0,02 0,04
EUR 43,3327  0,10 0,22 44,0927  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес