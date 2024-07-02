На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних

Кількість оновлень облікових даних військовозобов'язаних у додатку Резерв+ сягнула майже 2,6 млн станом на 30 червня, повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

"Загалом станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень сягнула майже 2,6 мільйона", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за тиждень (з 24 до 30 червня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 323 734 громадянина, про що свідчить інформація Ситуаційного центру Міноборони.

"Оновити дані можна, звернувшись до найближчого ТЦК або ЦНАПу. Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID", - пояснили у відомстві.

Тим часом із 19 червня в застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію про військовозобов'язаного і має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.