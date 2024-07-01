Фінансові новини
- |
- 01.07.24
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт зброї з Німеччини зріс на третину. Дві третини цього обсягу призначені для України
09:51 01.07.2024 |
У Німеччині в першій половині 2024 року знову значно зросли обсяги експорту озброєнь. З 1 січня до 18 червня уряд ФРН видав дозволи на експорт товарів військового призначення щонайменше на 7,48 мільярда євро.
Про це повідомило в неділю, 30 червня, агентство dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки ФРН на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Ваґенкнехт (ССВ) Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).
Top-5 одержувачів: Україна, Сінгапур, Індія, Саудівська Аравія і Катар
Порівняно з усім першим півріччям 2023-го це означає зростання більш ніж на 30 відсотків. Майже дві третини експорту озброєнь - 65 відсотків - призначені для України, яка обороняється від російського вторгнення. У цю країну дозволено поставити вироблене Німеччиною озброєння на 4,88 мільярда євро, зазначається далі.
До п'ятірки країн, яким ФРН постачає найбільше оборонної продукції, уперше за довгий час увійшла Саудівська Аравія (дозволено поставки на суму 132,48 мільйона євро). Упродовж кількох років влада Німеччини забороняла відправляти зброю до близькосхідного королівства у зв'язку з його участю у війні в Ємені, а також через убивство журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві, цю заборону згодом було пом'якшено.
Крім того, у першій п'ятірці країн-імпортерів німецької зброї - Сінгапур (1,21 мільярда євро), Індія (153,75 мільйона євро) і Катар (100 мільйонів євро).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних
|Глава Мюнхенської конференції: Тільки членство у НАТО принесе довгостроковий мир Україні
|Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 км
|На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини, - «Укроборонпром»
|Експорт зброї з Німеччини зріс на третину. Дві третини цього обсягу призначені для України
|У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій