Експорт зброї з Німеччини зріс на третину. Дві третини цього обсягу призначені для України

У Німеччині в першій половині 2024 року знову значно зросли обсяги експорту озброєнь. З 1 січня до 18 червня уряд ФРН видав дозволи на експорт товарів військового призначення щонайменше на 7,48 мільярда євро.

Про це повідомило в неділю, 30 червня, агентство dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки ФРН на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Ваґенкнехт (ССВ) Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).

Top-5 одержувачів: Україна, Сінгапур, Індія, Саудівська Аравія і Катар

Порівняно з усім першим півріччям 2023-го це означає зростання більш ніж на 30 відсотків. Майже дві третини експорту озброєнь - 65 відсотків - призначені для України, яка обороняється від російського вторгнення. У цю країну дозволено поставити вироблене Німеччиною озброєння на 4,88 мільярда євро, зазначається далі.

До п'ятірки країн, яким ФРН постачає найбільше оборонної продукції, уперше за довгий час увійшла Саудівська Аравія (дозволено поставки на суму 132,48 мільйона євро). Упродовж кількох років влада Німеччини забороняла відправляти зброю до близькосхідного королівства у зв'язку з його участю у війні в Ємені, а також через убивство журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві, цю заборону згодом було пом'якшено.

Крім того, у першій п'ятірці країн-імпортерів німецької зброї - Сінгапур (1,21 мільярда євро), Індія (153,75 мільйона євро) і Катар (100 мільйонів євро).