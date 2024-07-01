Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ

 

Американські виробники дронів просять Конгрес США збільшити інвестиції у виробництво безпілотників, щоб відправляти їх Збройним силам України, повідомляє Голос Америки.

"Випробування дронів на справжній війні в майбутньому допоможе США вийти в лідери в галузі виробництва безпілотників", - сказав під час слухань у Палаті представників Адам Брі, засновник компанії Skydio, що є одним із постачальників дронів в Україну.

Зазначається, що раніше Skydio домовилася про постачання ЗСУ понад тисячу дронів. Однак це дуже мала кількість порівняно з дронами китайських виробників, які поставили в Україну, за словами Брі, близько 100 тисяч систем.

"Залежність України від китайських безпілотників дуже вразлива, - наголосив Адам Брі в Конгресі. - Це принципово ворожа платформа, вони (українці) змушені зламувати її, щоб не здати позиції своїх військових російським ворогам", - повідомляється в матеріалі.

Крім того, за його словами, китайці все частіше використовують обмеження експорту, щоб обмежити потік дронів в Україну.

Засновник Skydio також розповів, що його компанія розробила нові дрони Skydio X10 на основі штучного інтелекту, "який робить їх більш стійкими до російських систем радіоелектронної боротьби".

"Українці запросять 1000 цих систем, щоб використовувати їх на передовій і в інших місцях", - сказав Брі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2835  0,02 0,06 40,8808  0,02 0,04
EUR 43,3327  0,10 0,22 44,0927  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес