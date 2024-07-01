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У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ
09:46 01.07.2024 |
Американські виробники дронів просять Конгрес США збільшити інвестиції у виробництво безпілотників, щоб відправляти їх Збройним силам України, повідомляє Голос Америки.
"Випробування дронів на справжній війні в майбутньому допоможе США вийти в лідери в галузі виробництва безпілотників", - сказав під час слухань у Палаті представників Адам Брі, засновник компанії Skydio, що є одним із постачальників дронів в Україну.
Зазначається, що раніше Skydio домовилася про постачання ЗСУ понад тисячу дронів. Однак це дуже мала кількість порівняно з дронами китайських виробників, які поставили в Україну, за словами Брі, близько 100 тисяч систем.
"Залежність України від китайських безпілотників дуже вразлива, - наголосив Адам Брі в Конгресі. - Це принципово ворожа платформа, вони (українці) змушені зламувати її, щоб не здати позиції своїх військових російським ворогам", - повідомляється в матеріалі.
Крім того, за його словами, китайці все частіше використовують обмеження експорту, щоб обмежити потік дронів в Україну.
Засновник Skydio також розповів, що його компанія розробила нові дрони Skydio X10 на основі штучного інтелекту, "який робить їх більш стійкими до російських систем радіоелектронної боротьби".
"Українці запросять 1000 цих систем, щоб використовувати їх на передовій і в інших місцях", - сказав Брі.
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