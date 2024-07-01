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Україна закликала Китай зважати на її майбутнє членство в ЄС
09:17 01.07.2024 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у суботу, 29 червня, зустріч зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо. Вона пройшла на полях Дубровницького форуму в Хорватії.
На зустрічі Кулеба зауважив, що Китаю слід розглядати відносини з Україною не лише як двосторонні. "Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", - розповів міністр.
Співрозмовники обмінялися думками щодо "подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до cтатуту ООН та міжнародного права". За підсумками зустрічі Кулеба запевнив, що Україна та Китай "продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку".
Зеленський казав, що Китай - не ворог Україні
Нагадаємо, на заключній пресконференції на саміті миру президент Володимир Зеленський наголосив, що не вважає Китай ворогом України, попри зв'язки того з Росією.
Але Зеленський волів би активнішої прямої участі Китаю в процесі політичного врегулювання задля припинення війни РФ проти України.
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