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АНАЛІТИКА

В ніч на 30 червня українські безпілотники атакували територію найбільшого у Росії Новолипецького металургійного комбінату

В ніч на 30 червня українські безпілотники атакували територію найбільшого у Росії Новолипецького металургійного комбінату

 

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі підприємства, пише російське видання "Коммерсант".

У компанії стверджують, що атака була здійснена "роєм БПЛА".

У НЛМК визнали, що комбінат зазнав руйнувань, проте не уточнили подробиць.

За даними російського Telegram-каналу Baza, атака дронів на комбінат розпочалася о другій годині ночі та тривала понад годину. Загалом за цей час на території зафіксували 7 вибухів.

Відомо, що один із безпілотників впав та пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири БпЛА намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Роботу двох кисневих блоків на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА зупинено, будівлю кисневої станції зруйновано.

Як повідомлялося, українські безпілотники вже атакували НЛМК наприкінці лютого. Після потужних вибухів на Новолипцькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

За даними джерел Цензор.НЕТ в СБУ, тоді безпілотники поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу, що мало зупинити виробничий процес металургійного комбінату на тривалий час.

Власником НЛМК є наближений до Путіна російський олігарх Володимир Лісін. Він входить в трійку найбагатших людей РФ. За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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