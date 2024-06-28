Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий
13:30 28.06.2024 |
Командувач ВПС Данії Ян Дам очікує дотримання графіку постачання винищувачів F-16 в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.
Офіційно повідомляли, що перші з 19 данських літаків F-16 будуть доставлені в Україну влітку. Точних дат Ян Дам не називає.
"З міркувань операційної безпеки я не можу сказати нічого більш точного. Але я очікую, що графік буде дотримано. І що вам повідомлять, коли літаки будуть готові в Україні", - сказав він.
За його словами, літаки будуть працювати з баз в Україні, які близькі до того, щоб бути готовими до експлуатації.
Але навіть якщо літаки F-16 також будуть доставлені з Нідерландів та інших країн, українці все одно будуть далекі від повного контролю над своїм повітряним простором.
"Потрібно зробити набагато більше, щоб здобути панування в повітрі над Україною. Для цього потрібні більш ефективні військово-повітряні сили і наземна протиповітряна оборона", - стверджує Ян Дам.
Росія вже оголосила, що збивання літаків F-16 матиме найвищий пріоритет. Тому, де і як українці розмістять нові винищувачі, поки що оповито таємницею.
"Збити їх буде величезною стратегічною перемогою росіян, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, зробивши українців максимально кваліфікованими. Але я не можу нічого обіцяти. І, звичайно, мені буде дуже шкода, якщо один з них буде збитий",- сказав командувач.
Він також закликав всі сторони не ставити занадто високі очікування щодо очікуваного прибуття винищувачів F-16 в Україну.
Данія спільно з Нідерландами очолили міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.
Данія також взяла на себе зобов'язання передати 19 винищувачів F-16 для боротьби України проти Росії. Перші чотири винищувачі мають прибути в Україну цього літа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|У Брянській області дрони атакували завод «Кремній Ел» і військову частину
|Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з «Ігли»
|Фінляндія відправляє Україні новий пакет військової допомоги
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем