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АНАЛІТИКА

У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий

 

Командувач ВПС Данії Ян Дам очікує дотримання графіку постачання винищувачів F-16 в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Офіційно повідомляли, що перші з 19 данських літаків F-16 будуть доставлені в Україну влітку. Точних дат Ян Дам не називає.

"З міркувань операційної безпеки я не можу сказати нічого більш точного. Але я очікую, що графік буде дотримано. І що вам повідомлять, коли літаки будуть готові в Україні", - сказав він.

За його словами, літаки будуть працювати з баз в Україні, які близькі до того, щоб бути готовими до експлуатації.

Але навіть якщо літаки F-16 також будуть доставлені з Нідерландів та інших країн, українці все одно будуть далекі від повного контролю над своїм повітряним простором.

"Потрібно зробити набагато більше, щоб здобути панування в повітрі над Україною. Для цього потрібні більш ефективні військово-повітряні сили і наземна протиповітряна оборона", - стверджує Ян Дам.

Росія вже оголосила, що збивання літаків F-16 матиме найвищий пріоритет. Тому, де і як українці розмістять нові винищувачі, поки що оповито таємницею.

"Збити їх буде величезною стратегічною перемогою росіян, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, зробивши українців максимально кваліфікованими. Але я не можу нічого обіцяти. І, звичайно, мені буде дуже шкода, якщо один з них буде збитий",- сказав командувач.

Він також закликав всі сторони не ставити занадто високі очікування щодо очікуваного прибуття винищувачів F-16 в Україну.

Данія спільно з Нідерландами очолили міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

Данія також взяла на себе зобов'язання передати 19 винищувачів F-16 для боротьби України проти Росії. Перші чотири винищувачі мають прибути в Україну цього літа.
Ключові теги: Данія
 

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