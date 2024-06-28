Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Брянській області дрони атакували завод «Кремній Ел» і військову частину
12:26 28.06.2024 |
У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Що відомо про завод
"Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там створюють комплектуючі для військової техніки.
У нього, як повідомляли ЗМІ, Росія свого часу "влила" мільярди. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.
Завод також задіяний у російській держпрограмі "Альтернатива" та бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів.
Не перша атака
Зазначимо, що це не перша атака на завод "Кремній Ел". Так, подібна атака на завод сталася і 7 вересня 2023 року. А в серпні минулого року на заводі "Кремній Ел" спалахнула масштабна пожежа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Данії очікують, що графік поставки F-16 в Україну буде дотриманий
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|У Брянській області дрони атакували завод «Кремній Ел» і військову частину
|Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з «Ігли»
|Фінляндія відправляє Україні новий пакет військової допомоги
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем