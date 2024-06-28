У Брянській області дрони атакували завод «Кремній Ел» і військову частину

У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про завод

"Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там створюють комплектуючі для військової техніки.

У нього, як повідомляли ЗМІ, Росія свого часу "влила" мільярди. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.

Завод також задіяний у російській держпрограмі "Альтернатива" та бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів.

Не перша атака

Зазначимо, що це не перша атака на завод "Кремній Ел". Так, подібна атака на завод сталася і 7 вересня 2023 року. А в серпні минулого року на заводі "Кремній Ел" спалахнула масштабна пожежа.