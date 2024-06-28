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Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з «Ігли»
12:22 28.06.2024 |
Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.
"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт", - йдеться у повідомленні.
Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.
"Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - констатують військові.
За матеріалами:
РБК-Україна
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