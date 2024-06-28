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АНАЛІТИКА

Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з «Ігли»

 

Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт", - йдеться у повідомленні.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

"Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - констатують військові.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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