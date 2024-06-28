Фінляндія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги - рішення ухвалив президент Александер Стубб за пропозицією уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 млн євро.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 млрд євро.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", - заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошують.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

Також повідомляли, що Фінляндія не обмежувала Україну в ударах по Росії зброєю, яку північноєвропейська держава передала українським військам.