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Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні - висновки саміту ЄС
09:19 28.06.2024 |
Європейська рада висловлюється за продовження роботи щодо спрямування непередбачених доходів від знерухомлених російських активів для подальшого надання фінансування Україні.
"Європейська рада пропонує Комісії, Високому представнику та Раді продовжити роботу, щоб забезпечити додаткове фінансування для України до кінця року у вигляді кредитів, що обслуговуються та погашаються майбутніми потоками надзвичайних доходів з метою досягнення приблизно 50 мільярдів євро спільно з партнерами по "Великій сімці", як обговорювалося на саміті в Апулії, для підтримки поточних та майбутніх військових, бюджетних та відновлювальних потреб України", - йдеться у висновках засідання Європейської ради, які були схвалені у четвер після закінчення першого дня роботи лідерів ЄС.
"Відповідно до законодавства ЄС активи Росії повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не компенсує їй збитків, завданих цією війною", - переконані в ЄС.
Лідери також зазначили, що після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених активів Росії, на подальшу військову підтримку України, її оборонно-промисловий потенціал та її реконструкцію, Європейська Рада очікує першої виплати цього літа.
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