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АНАЛІТИКА

Орбан і Зеленський емоційно поговорили на полях саміту ЄС

 

Глава угорського уряду Віктор Орбан на полях саміту ЄС підійшов до президента Володимира Зеленського й обоє лідерів коротко, проте емоційно поспілкувалися.

Про це свідчать оприлюднені у четвер кадри трансляції з Брюсселя, пише "Європейська правда".

Судячи з трансляції із залу засідань, де перебували лідери ЄС та запрошений на їхню зустріч Володимир Зеленський, Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.

На відео не чути, про шо говорили лідери, проте видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Угорщина за кілька днів, з 1 липня, розпочне піврічне головування у Раді Євросоюзу.

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Раніше високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС заявив "ЄвроПравді", що вважає найбільшим успіхом двосторонньої угоди України з Євросоюзом те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини.

У четвер "Європейська правда" опублікувала перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які угорський прем'єр Віктор Орбан висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.
Ключові теги: Угорщина
 

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