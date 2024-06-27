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Верховний суд визнав незаконність звільнення екснардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати - рішення

17:48 27.06.2024 |

Політика

 

Верховний суд України ухвалив рішення про скасування постанови Верховної Ради про недовіру колишньому народному депутату Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це сам Пацкан повідомив у четвер на фейсбук-сторінці, опублікувавши копію рішення суду.

"Позов Пацкана Валерія Васильовича до Верховної Ради України про визнання протиправною та скасування постанови задовольнити. Визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 року №3014-IX "Про висловлення недовіри Пацкану В. В.", - зазначено в тексті документа.

Він нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинним і закрила проти нього справу "у зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення".

"Верховний суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати... Це чергове рішення суду на шляху відновлення справедливості у замовній справі проти мене", - зазначив Пацкан.

Він вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти щодо зловживань.

"Тобто нардепи, які тиснули на кнопку за мою відставку, виконували це замовлення. Замовники - дійові особи, яких ми повинні були перевірити на предмет зловживань і неефективного використання бюджетних коштів", - заявив Пацкан.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час отримання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку зі спливом строків давності. Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду, і 25 квітня та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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