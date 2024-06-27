У Чехії розповіли, що вже поставили Україні до 50 тисяч снарядів в рамках своєї ініціативи

У Чехії розповіли додаткові подробиці щодо своєї ініціативи з закупівлі боєприпасів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції перед вильотом до Брюсселя на засідання Європейської ради розповів, що Чеська Республіка виділила майже 866 мільйонів крон (понад 34 млн євро) на ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів в Україну. За словами прем'єра, гроші, виділені чеським урядом, будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

У вівторок Фіала повідомив, що перша партія боєприпасів прибула в Україну деякий час тому. Міністерка оборони Яна Чернохова уточнила сьогодні, що мова йде про цифру у до 50 000 одиниць боєприпасів. Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки. При цьому це перша частина з 180 000 одиниць боєприпасів, які фінансуються за рахунок німецького внеску.

Наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, з яких 15 пообіцяли виділити гроші, додала Чернохова.

За словами Фіали, десятки тисяч одиниць боєприпасів будуть регулярно доставлятися в Україну щомісяця. Мета - доставити до 500 000 одиниць до кінця року, ця кількість наразі фінансово забезпечена, додав він.

"Чеська Республіка поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які можуть навіть іноді бути країнами так званих множинних азимутів, вони не хочуть чітко профілювати себе як такі, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, в цих країнах є можливості надати боєприпаси на користь України", - зауважила Чернохова.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

Повідомляли, що "чеська ініціатива" здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.