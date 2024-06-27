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ПАРЄ ухвалила резолюцію про фінансову та іншу підтримку переміщених українців
16:08 27.06.2024 |
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про фінансову та іншу підтримку переміщених українців.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила заступниця голови української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Документ під назвою "Невідкладний заклик до Європи та її партнерів: розроблення коротко- та довгострокових рішень щодо політики по відношенню до переміщених осіб з України та їхньої підтримки" схвалили 56 голосами.
За словами Кравчук, резолюція, серед іншого, закликає до посилення політичної підтримки та надання необхідного фінансування для реалізації політики внутрішнього переміщення в Україні.
Резолюція, як пояснює заступниця голови української делегації в ПАРЄ, зазначає, що довгострокові програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні, повинні включати фінансову допомогу для забезпечення доступу до житла, в тому числі соціального.
Крім того, ці довгострокові програми підтримки, як закликають парламентарі держав-чденів Ради Європи, повинні включати кредити на відбудову приватного житла та іншу підтримку для пошуку довгострокових житлових рішень, а також включати психологічну підтримку.
"Асамблея також зазначає, що повернення переміщених осіб до своїх домівок може потребувати років підготовки, яку слід розпочинати вже зараз.
Повернення, безумовно, передбачатиме надання фінансової допомоги на облаштування", - коментує Євгенія Кравчук.
А ще Асамблея підкреслює важливість створення можливостей для переміщених осіб в Україні зберігати і розвивати свою культурну спадщину.
Заступниця голови української делегації в ПАРЄ додає, що з початку агресивної війни РФ понад 5,9 мільйона громадян України знайшли притулок у Європі, а понад 500 000 переїхали за межі Європи. В Україні також налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, вчора ПАРЄ схвалила три резолюції щодо України, зокрема про спецтрибунал для РФ і культурний геноцид.
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