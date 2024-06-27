У Німеччині заявили, що можуть проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне частину подальшої військової підготовки назад в Україну.

Про це в інтерв'ю Reuters сказав генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном, повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яку в основному проводить Британія", - сказав Марлоу.

За його словами, це, ймовірно, вплине на колективну підготовку - за участю цілих рот або батальйонів - яка досі проводилася в Німеччині і яка слідує за базовою підготовкою.

Київ, за словами Марлоу, прагне проводити більшу частину підготовки самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни. Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, так само як і Польща.

Командування спеціальною підготовкою (STC) Марлоу є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році для підготовки близько 60 тисяч українських військовослужбовців з різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву боротися з російським вторгненням.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot та IRIS-T, в той час як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників опановують свої професії, а ІТ-спеціалістів вчать, як протистояти хакерам.

Марлоу сказав, що він не очікує, що така підготовка спеціалістів перейде до України, оскільки для цього потрібна зброя і певна інфраструктура, наприклад, симулятори.

За його словами, Київ сподівався перенести колективні навчання на батьківщину частково тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.

"Київ отримав би готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили навчання в Німеччині чи Іспанії", - сказав він.

Базова підготовка в Німеччині зазвичай триває три місяці, але через війну вона була скорочена для українців до шести тижнів.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

У ЄС уже обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.