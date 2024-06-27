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Джеймі Даймон
ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
13:48 27.06.2024 |
Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 "Про роль санкцій в протидії російській агресії проти України", який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української делегації Олексія Гончаренка.
В резолюції зазначається, що 15% європейського ринку досі складає російський LNG. А загалом у 2023 році країна-агресор заробила 99 млрд доларів на поставках газу.
"Особливу увагу слід звернути на російські сталеві сляби, чавун і продукти залізорудної промисловості", - зазначається в прийнятому документі.
Також відзначається, що російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок, бо поступають туди за демпінговими цінами - 450 євро за тонну замість 600 євро за тонну.
"Це одна з основних галузей російської економіки, яка за оцінками, становить 3% ВВП країни, або приблизно $60 млрд на рік. Це призводить до демпінгу, затримці зеленого переходу і стимулювання економіки Російської Федерації, яка її фінансує загарбницьку війну проти України", - зазначається в рішенні ПАРЄ.
Як повідомлялось раніше, українська делегація ініціювала відповідні правки в резолюцію ПАРЄ задля посилення санкцій на російську газову і металургійну промисловості.
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