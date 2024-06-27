Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії

 

Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 "Про роль санкцій в протидії російській агресії проти України", який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української делегації Олексія Гончаренка.

В резолюції зазначається, що 15% європейського ринку досі складає російський LNG. А загалом у 2023 році країна-агресор заробила 99 млрд доларів на поставках газу.

"Особливу увагу слід звернути на російські сталеві сляби, чавун і продукти залізорудної промисловості", - зазначається в прийнятому документі.

Також відзначається, що російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок, бо поступають туди за демпінговими цінами - 450 євро за тонну замість 600 євро за тонну.

"Це одна з основних галузей російської економіки, яка за оцінками, становить 3% ВВП країни, або приблизно $60 млрд на рік. Це призводить до демпінгу, затримці зеленого переходу і стимулювання економіки Російської Федерації, яка її фінансує загарбницьку війну проти України", - зазначається в рішенні ПАРЄ.

Як повідомлялось раніше, українська делегація ініціювала відповідні правки в резолюцію ПАРЄ задля посилення санкцій на російську газову і металургійну промисловості.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5138
  0,1407
 0,35
EUR
 1
 43,3133
  0,2317
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3364  0,02 0,05 40,9136  0,01 0,02
EUR 43,2660  0,03 0,07 43,9992  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,01 0,02 40,5300  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес