РосЗМІ заявили про атаку на завод у Тверській області: він виробляє авіаційне паливо

Росіяни заявляють, що у Тверській області був атакований завод з виробництва палива для авіації. Йдеться про Рєдкінський дослідний завод

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Як пишуть російські ЗМІ, завод нібито атакували чотири дрони-камікадзе в ніч на 27 червня.

За повідомлення російських пабліків, на підприємстві пошкоджені трубопровід, дах та будівля одного з цехів. Постраждалих нібито немає, а співробітників евакуювали.

Що відомо про цей завод

Рєдкінський дослідний завод находиться за приблизно 40 кілометрів від Твері. З відкритих джерел відомо, що там виробляють хімічні реагенти та добавки, які, у тому числі, використовуються у військовій промисловості. Також завод займається виробництвом авіаційного палива.

Саме підприємство не повідомляло про атаку. Влада Тверської області заявляла, що нібито дрони атакували Конаківський муніципальний округ, до якого входить населений пункт Рєдкіно.

Російське міністерство оборони стверджує, що вночі 27 червня збивали безпілотники над трьома регіонами РФ. У Шойгу заявляють, що над Тверською областю було збито чотири дрони, над Московською - два, над Бєлгородською - один.

Атака на заводи в Росії

Нагадаємо, що українські спецслужби здійснили вже десятки атаки на російські заводи. Українські дрони націлюють на об'єкти, які використовують у військових цілях. Часто цілями стають нафтобази та нафтопереробні заводи.

Так, 17 червня у Росії були атаковані об'єкти у трьох областях. За даними джерел РБК-Україна, однією з ціллю був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.