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НАЗК припиняє держфінансування партії Голос: Через недостовірне декларування на 4,7 млн
10:46 27.06.2024 |
Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про припинення державного фінансування партії Голос. За даними відомства, у звітах політсили знайдено суттєві порушення.
НАЗК пише, що у звітах Голосу про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру виявлено неправдивих відомостей на понад 4,725 млн грн. Йдеться про період за III - IV квартали 2020 року.
За законом, повторне вчинення порушення є підставою для припинення державного фінансування партії. Відомство заявляє, що партія подала неправдиві відомості на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (94 460 грн).
НАЗК стверджує таке:
→ у звіті за ІІІ квартал 2020-го Голос оформив договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн, зокрема, на консультації для представників партії, членів виборчих комісій та спостерігачів на місцевих виборах;
→ ТОВ не надавало цих послуг, це підтверджують матеріали від Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України, з інформаційних баз даних - інформація є неправдивою;
→ з двома фізичними особами-підприємцями партія уклала договори на 274 000 грн, у котрих є неправдиві відомості, зокрема, номери законопроєктів, які на момент укладання документів ще не були зареєстровані у Верховній Раді - все це є підставою для зупинення держфінансування до усунення причин порушення;
→ у звіті за IV квартал Голос знову оформив договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн, а також Київська міська територіальна організація партії оформила договір на надання послуг на понад 2 452 500 грн - але виявлено, що товариство таких послуг не надавало (загалом, внесено недостовірні відомості на суму понад 3 452 500 грн);
→ також виявлено інші порушення та недоліки, які не пов'язані із неправдивістю відомостей (які саме - не уточнюється).
Загалом, пише відомство, за два квартали 2020-го партія внесла до звіту неправдиві відомості на 4 726 500 грн - це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності політсили.
НАЗК скерувало відповідні матеріали до Держбюро розслідувань.
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