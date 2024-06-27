Литва виділить на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП - Науседа

Державна рада оборони Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку України, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки і оборони України. Литва продовжить твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа у мережі X (колишній Твіттер).