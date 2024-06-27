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Литва виділить на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП - Науседа
08:47 27.06.2024 |
Державна рада оборони Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку України, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки і оборони України. Литва продовжить твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа у мережі X (колишній Твіттер).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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