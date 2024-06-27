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АНАЛІТИКА

Литва виділить на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП - Науседа

 

Державна рада оборони Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку України, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки і оборони України. Литва продовжить твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа у мережі X (колишній Твіттер).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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