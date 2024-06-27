Зеленський підпише безпекову угоду з ЄС у Брюсселі 27 червня

Президента України Володимира Зеленського очікують 27 червня в Брюсселі на саміті Європейського Союзу. Про це повідомили джерела DW у дипломатичних колах у середу, 26 червня.

За їхніми даними, там він має підписати безпекову угоду між Україною та Євросоюзом. Програмою візиту також передбачений виступ Зеленського перед лідерами ЄС.

Угода передбачає довготривале постачання ЗСУ зброї

За інформагенцією агенції Reuters, яка отримала доступ до тексту угоди, ЄС візьме на себе зобов'язання продовжити постачання зброї, вишкіл військових Збройних сил України (ЗСУ) та іншу допомогу на довгі роки.

Угода закріпить зобов'язання ЄС допомагати Україні в дев'яти сферах безпекової політики, включаючи співпрацю в оборонній промисловості та розмінуванні, а в разі "майбутньої агресії" ЄС і Україна мають протягом 24 годин провести консультації та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов'язань.

У проєкті документа зазначається, що зобов'язання ЄС залишатимуться чинними "доти, доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях", і будуть переглянуті щонайпізніше через 10 років. У документі не уточнюється вартість або кількість майбутньої допомоги.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.