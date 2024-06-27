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АНАЛІТИКА

До комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга - Зеленський

 

До спільного комюніке учасників Саміту миру приєдналося Королівство Тонга (держава в Полінезії), яке стало вже дев'ятим підписантом після проведення інавгураційного саміту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонгі цим принципам", - написав президент у соціальній мережі Х.

Як Зеленський зазначив, "ми докладаємо всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН. Голос кожної миролюбної нації має бути почутий".

Він також підкреслив, що досягнення справедливого і міцного миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії.

На сьогоднішній день Спільне комюніке учасників Саміту миру, що пройшов 15-16 червня у Швейцарії, підтримали, включно з Тонга, 84 держави і п'ять організацій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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