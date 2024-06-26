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АНАЛІТИКА

Більшість українців негативно ставиться до ідеї проведення виборів до завершення війни - опитування

15:07 26.06.2024 |

Політика

 

59% респондентів (у вересні 2023 року - 64%) негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни, водночас 22% ставляться позитивно до цієї ідеї (у вересні 2023 року - 15%), про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року.

Згідно з результатами дослідження, презентованого в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу, значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади.

Серед тих, хто довіряє президенту, лише 11,5% підтримали б вибори, водночас серед тих, хто не довіряє, ˗ 34%. Однак серед тих, хто не довіряє президенту, переважна більшість (47%) не підтримують ідею проведення таких виборів (серед тих, хто довіряє ˗ 72%).

Окрім цього, негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що переважна більшість (46%) респондентів вважає, що вибори роз'єднуватимуть українське суспільство, водночас лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні-жовтні 2023 р. ˗ відповідно 40% і 9%).

Опитування проводили в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.

Опитування проводили методом face-to-face у 22 областях України, а також у м. Києві, у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України. Було опитано 2 016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією громадян.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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