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Створення Сил безпілотних систем в Україні: Зеленський затвердив рішення РНБО
13:03 26.06.2024 |
25 червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, опублікований на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - йдеться в указі.
Як зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що відомо про створення нового роду ЗСУ
11 червня Міноборони оголосило про створення нового роду військ ЗСУ - Сил безпілотних систем. За даними відомства, Сили безпілотних систем ЗСУ дозволять у подальшому наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.
Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.
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