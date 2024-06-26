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АНАЛІТИКА

Створення Сил безпілотних систем в Україні: Зеленський затвердив рішення РНБО

13:03 26.06.2024 |

Політика

 

25 червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, опублікований на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - йдеться в указі.

Як зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про створення нового роду ЗСУ

11 червня Міноборони оголосило про створення нового роду військ ЗСУ - Сил безпілотних систем. За даними відомства, Сили безпілотних систем ЗСУ дозволять у подальшому наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.

Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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