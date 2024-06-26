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General Dynamics European Land Systems хоче виробити для ЗСУ 50 сучасних бойових машин піхоти ASCOD
09:37 26.06.2024 |
Компанія General Dynamics European Land Systems (GDELS) готова виробляти бойові машини піхоти ASCOD для української армії.
Інформацією поділилося видання Infodefensa. Іспанський підрозділ GDELS Santa Bárbara Sistemas повідомив уряду своєї країни, що готовий запустити виробництво бойових машин на заводі в місті Трубія. Компанія здатна випускати до 50 машин на рік. На жаль, остаточного рішення від міністерства оборони Іспанії поки що немає.
До речі, раніше повідомлялось, що Україна хоче закупити тестову партію бойових машин піхоти ASCOD і в майбутньому локалізувати їх виробництво.
ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) - це сучасна бойова машина піхоти, розроблена спільно компаніями Steyr-Daimler-Puch (Австрія) і Santa Bárbara Sistemas (Іспанія). ASCOD ввели в експлуатацію в 1990-х роках. БМП призначена для транспортування і захисту піхоти, а також для вогневої підтримки на полі бою. Машина оснащена дизельним двигуном. Вона має високу мобільність і прохідність.
ASCOD має модульну конструкцію, що дає змогу адаптувати її під різні завдання і вимоги. Вона озброєна автоматичною гарматою калібру 30 або 40 мм, кулеметами та протитанковими ракетами. ASCOD активно використовується збройними силами Іспанії та Австрії, а також експортується в інші країни. Наприклад, Велика Британія, де вона відома під назвою Ajax.
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