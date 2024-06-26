Пентагон про можливу відправку військових КНДР в Україну: Стануть гарматним м'ясом

У Пентагоні прокоментували інформацію про можливу відправку північнокорейських військ в Україну для їхньої участі у розв'язаній РФ війні.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пат Райдер, повідомляє "Європейська правда".

У Райдера попросили прокоментувати повідомлення про те, що інженерний підрозділ північнокорейської армії буде відправлений до окупованого Донецька, що стане частиною військового альянсу Північної Кореї та Росії.

У відповідь представник Пентагону зазначив, що можлива відправка військ КНДР в Україну - "це те, за чим необхідно стежити".

"Я думаю, що на місці північнокорейського військового керівництва я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправки своїх військ на роль гарматного м'яса в незаконній війні проти України, бо ми бачили, яких втрат зазнають російські війська", - сказав Райдер.

Він додав, що США уважно стежитимуть за розвитком ситуації.

Минулого тижня глава Кремля Владімір Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.