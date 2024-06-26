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До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський
23:08 25.06.2024 |
До комюніке Саміту миру приєдналася південноамериканська держава Гайана, повідомив у своїй соціальній мережі Х (Твіттер) президент України Володимир Зеленський.
"Я вдячний Гайані за те, що вона приєдналася до спільного комюніке першого Саміту миру", - написав президент.
За його словами, "дуже важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки".
Зеленський також зазначив, що міжнародна коаліція миролюбних держав, прихильних цим принципам, зростає з кожним днем.
"Ми продовжуємо працювати разом, щоб розширити глобальну підтримку Формули миру і кроків, необхідних для її реалізації", - резюмував він.
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