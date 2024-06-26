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АНАЛІТИКА

Справа ексміністра Сольського: Суд заочно арештував колишнього керівника Держгеокадастру

16:47 25.06.2024 |

Політика

Справа ексміністра Сольського: Суд заочно арештував колишнього керівника Держгеокадастру

 

Суд заочно взяв під варту колишнього виконувача обов'язків голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна, якого підозрюють у причетності до справи колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Відповідне рішення Виший антикорупційний суд ухвалив 18 червня, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання задовольнити. Обрати стосовно підозрюваного (Колотіліна, - ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного і не пізніше ніж через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановити ухвалу", - йдеться у рішенні суду.

Раніше НАБУ оголосило в розшук ексголову Держгеокадастру Олександра Колотіліна та Сергія Кацуна.

У чому звинувачують Сольського

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру на той момент чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру Олександром Колотіліним та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

5 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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