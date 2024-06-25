Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ до ЄС.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ.

Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей. Бажаю вам успішного початку переговорів!" - написала вона в соцмережі Х.