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Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС - фон дер Ляєн
12:27 25.06.2024 |
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ до ЄС.
"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ.
Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей. Бажаю вам успішного початку переговорів!" - написала вона в соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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