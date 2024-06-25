Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались вміст нового пакета військової допомоги США Україні на $150 млн

ЗМІ дізнались вміст нового пакета військової допомоги США Україні на $150 млн

 

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму 150 мільйонів доларів може бути оголошений у вівторок, 25 червня.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AP на умовах анонімності повідомили американські посадовці.

Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Напередодні кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб також повідомила, що Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярд доларів.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3556  0,09 0,23 40,9407  0,08 0,20
EUR 43,3937  0,13 0,30 44,1363  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6850  0,21 0,52 40,7000  0,21 0,52
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес