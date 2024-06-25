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Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу
10:40 25.06.2024 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочинаються сьогодні в Люксембурзі. Однак Будапешт не блокуватиме процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", - заявив він.
Орбан додав, що переговори - це "суто політично мотивований процес".
"Але спочатку ми маємо вивчити, які будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не було уточнено на практиці", - заявив прем'єр Угорщини.
Вступ України до ЄС
Цього року посли Євросоюзу підписали керівні принципи для переговорів про вступ України до ЄС. Було оголошено, що переговори заплановано на 25 червня.
Проте польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка вказав на можливість складнощів у переговорному процесі України з ЄС через спірні питання в деяких областях.
Своєю чергою віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Україні доведеться повністю привести своє законодавство у відповідність до вимог Європейського союзу.
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