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Україна продовжила санкції проти Фірташа і Фукса на 10 років
10:31 25.06.2024 |
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року про застосування санкцій. Згідно з указом президента санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса продовжено на 10 років.
Продовження санкцій на такий самий термін стосується 390 осіб, серед яких російський олігарх Олег Дерипаска, перший заступник голови правління банку "Росія" Михайло Клішин, голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, та 386 російських компаній.
Санкції проти засновника Смарт-холдингу Вадима Новинського продовжено на п'ять років.
Запроваджені обмеження зокрема передбачають:
→ блокування активів;
→ обмеження торгових операцій;
→ повну заборону транзиту ресурсів або польотів та перевезень територією України;
→ запобігання виведенню капіталу з України;
→ призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
→ анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
→ заборону участі у приватизації.
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