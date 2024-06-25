Фінансові новини
- |
- 25.06.24
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В адміністрації США розповіли, якою бачать стратегію успіху України
08:51 25.06.2024 |
Для забезпечення успіху України у нав'язаній Москвою війні необхідно передусім позбавити РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Росії економічних збитків.
Про це розповів у понеділок у Вашингтоні помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Браєн, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху»,- зауважив представник Держдепартаменту США.
За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.
«Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі», - продовжив О'Браєн.
Крім того, зазначив представник Держдепартаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона зрештою могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня адміністрація президента США офіційно оголосила про зміну пріоритетів у постачанні ракет для передових систем ППО, спрямувавши замовлення інших країн на забезпечення потреб нашої країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР
|Звільнення після скандалу. Що відомо про генерала Содоля, який очолював Об'єднані сили
|Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок
|Удар по складу «Шахедів» на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄС
|Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України
|Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР
|Держдеп відповів на пропозицію Сенату США визнати РФ спонсором тероризму
|В адміністрації США розповіли, якою бачать стратегію успіху України
|МЗС Нідерландів: 1,4 млрд євро від активів РФ підуть на артилерію, снаряди та ППО для України
Бізнес
|Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд
|Instagram запускає трансляції лише для «близьких друзів»
|Електромобілі незабаром зможуть заряджатися за 10 хвилин
|Jeep презентував новий позашляховик Wagoneer S
|Meta розробила спосіб впровадження водяних знаків у мову, створену штучним інтелектом
|Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати