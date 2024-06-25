МЗС Нідерландів: 1,4 млрд євро від активів РФ підуть на артилерію, снаряди та ППО для України

Європейський союз передасть Україні 1,4 млрд євро прибутку від заморожених активів Росії. Вони підуть на артилерію, снаряди та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

"Хороший і важливий крок: країни-члени ЄС домовилися про використання процентних доходів від знерухомлених російських активів для додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру", - написала Слот.

Вона додала, що перша виплата становитиме близько 1,4 млрд євро.

"Ця сума буде розподілена через Європейський фонд миру і буде використана, серед іншого, для фінансування військових активів, таких як боєприпаси, артилерійські системи та системи протиповітряної оборони для України", - повідомила глава МЗС Нідерландів.

Передача Україні прибутку від активів РФ

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.

Сьогодні, 24 червня, Боррель повідомив, що Європейський союз направить на допомогу Україні 2,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів двома траншами. Перший надійде наступного тижня.

Він наголосив, що призначення грошей - військова допомога Україні для захисту від російської агресії.