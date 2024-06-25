Фінансові новини
- |
- 25.06.24
- |
- 02:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
ЄС погодив надання EURO1,4 млрд Україні на озброєння з непередбачених доходів від знерухомлених російських активів - Боррель
23:50 24.06.2024 |
Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів, заявляє Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
На пресконференції, яка відбулася в понеділок у Люксембургу після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ, він сказав: "Міністри сьогодні узгодили законодавчі рамки для використання непередбачуваних доходів від знерухомлених російських активів, які будуть спрямовані до Європейського мирного фонду... Але, як я сказав уранці, непередбачувані доходи від російських активів, заморожених у Європі, не активи безпосередньо, будуть використані якнайшвидше в інтересах України: 1,4 млрд євро будуть доступні наступного місяця і ще один млрд - до кінця року".
За його словами, ці кошти будуть надані Україні на реалізацію трьох цілей: на протиповітряну оборону, боєприпаси і на підтримку української промисловості. "Ми розуміємо, якщо в юридичному аспекті одна держава-член не бере участі у вирішенні, як використовувати ці кошти, то вона не має права брати участь у тому, щоб вирішувати, на які цілі їх спрямували. Без цього блокування роботу буде прискорено. Розблокування коштів для мирного фонду лідери обговорять на наступному засіданні Європейської ради", - деталізував Боррель.
За його словами, щодо ситуації з блокуванням Європейського мирного фонду, міністри "вийшли із засідання ради з тим самим, з чим ми прийшли щодо точки зору на 7 законодавчих актів, щоб розблокувати Європейський мирний фонд". "Ще є одна країна, яка блокує використання близько 6 млрд євро Європейського мирного фонду", - сказав Високий представник. Як відомо, це Угорщина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок
|Удар по складу «Шахедів» на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів
|ЗМІ: ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на купівлю зброї для України
|Нові санкції ЄС закривають порти Європи для «тіньового флоту» РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Звільнення після скандалу. Що відомо про генерала Содоля, який очолював Об'єднані сили
|ЄС погодив надання EURO1,4 млрд Україні на озброєння з непередбачених доходів від знерухомлених російських активів - Боррель
|Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16
|Китай має намір сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню «української кризи», заявив Сі Цзіньпін
|Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок
|Удар по складу «Шахедів» на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів
|Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті
Бізнес
|Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд
|Instagram запускає трансляції лише для «близьких друзів»
|Електромобілі незабаром зможуть заряджатися за 10 хвилин
|Jeep презентував новий позашляховик Wagoneer S
|Meta розробила спосіб впровадження водяних знаків у мову, створену штучним інтелектом
|Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати