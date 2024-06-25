Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія після 2024 року не зможе навчати в себе українців на F-16

 

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року.

Про це він сказав у понеділок, 24 червня, на спільній пресконференції з норвезьким міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau.

За словами Поульсена, Данія "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року" з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 - для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.

Він оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.

Данський міністр оборони, однак, додав, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - пояснив Поульсен.

Данія спільно з Нідерландами очолили міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

Данія також взяла на себе зобов'язання передати 19 винищувачів F-16 для боротьби України проти Росії. Перші чотири винищувачі мають прибути в Україну "цього літа".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5505
  0,1027
 0,25
EUR
 1
 43,5188
  0,2841
 0,66

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2642  0,03 0,06 40,8581  0,04 0,09
EUR 43,2635  0,07 0,17 44,0050  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,02 0,05 40,4900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес