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Китай має намір сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню «української кризи», заявив Сі Цзіньпін
23:26 24.06.2024 |
Позиція Китаю щодо "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє МЗС КНР.
Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", "українською кризою" в Китаї називають війну Росії проти України.
"Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню. Нині слід докласти зусиль, щоб уникнути розширення і загострення конфліктів, деескалації ситуації та створення умов для мирних переговорів. Це в інтересах міжнародної спільноти, включно з Європою", - ідеться в пресрелізі.
Як зазначається, Китай виступає проти того, щоб "деякі люди використовували нормальну торгівлю між Китаєм і Росією для відволікання конфліктів і дискредитації Китаю".
Китай заохочує і підтримує всі зусилля, які сприяють мирному розв'язанню "кризи", а також сприяє побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки, наголошено в повідомленні.
"Китай по-своєму готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи", - ідеться в пресрелізі.
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