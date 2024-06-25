Німеччина передала понад 40 вантажівок для українських прикордонників на фронті

Німеччина передає Україні 41 вантажівку Mercedes Arocs, машини надійдуть у розпорядження Державної прикордонної служби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Посол опублікував фото з церемонії передачі машин, що проходила у Києві.

"41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора", - зазначив він.

Також нещодавно від Німеччини надійшла спецтехніка для відновлення енергетичної інфраструктури.

У середині червня Німеччина відзвітувала про велику партію зброї, передану Україні - з IRIS-T, танками і HIMARS.