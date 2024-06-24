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Зеленський представив нового керівника УДО Олексія Морозова
14:53 24.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський представив особовому складу нового керівника Управління державної охорони України (УДО) Олексія Морозова.
"Головне завдання нового керівника Управління державної охорони України полковника Олексія Морозова - забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною. І тільки так", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
Крім того, зазначив президент, управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу.
"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом - без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління. Потрібне вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема, має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки", - наголосив він.
Також, додав Зеленський, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони.
"Ваше завдання - це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", - підсумував він.
У свою чергу новопризначений очільник УДО подякував президенту за довіру й зазначив, що "виправдає її діями, а не словами".
Морозов попросив присутніх підтримати трансформацію управління, зокрема - реалізацію запропонованих ним ініціатив.
Зеленський підписав указ про призначення Морозова на посаду начальника УДО 21 червня.
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