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Зеленський повідомив про приєднання ще двох країн до рішення Саміту миру
08:53 24.06.2024 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з'явилися два нові підписи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
Зеленський подякував Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що вони приєдналися до заключного комюніке інавгураційного Саміту миру.
"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок", - наголосив він.
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", - додав Зеленський.
За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість продовжувала зростати", - зазначив президент.
Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.
В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.
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