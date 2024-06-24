Фінансові новини
- |
- 24.06.24
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні
08:46 24.06.2024 |
Південна Корея не буде нічим зв'язана щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.
Про це заявив начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.
"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав він.
Посадовець також зазначив, що якщо росіяни хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, то "російська сторона повинна добре подумати".
Що цьому передувало
Раніше Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо відмови від постачання зброї Україні після того, як глава Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який зобов'язує один одного співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.
Відтоді Путін попередив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою". При цьому в Сеулі вважають, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинні докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Жовква: Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року
|Зеленський повідомив про приєднання ще двох країн до рішення Саміту миру
|У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні
|США не дозволяють бити вглиб Росії на понад 100 км - WP
|Україна отримала експериментальну американську САУ Hawkeye
|Україна через третіх осіб отримала боєприпаси з Сербії на 800 млн євро – FT
Бізнес
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X