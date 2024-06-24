США не дозволяють бити вглиб Росії на понад 100 км - WP

Обмеження США, щодо використання наданої Україні зброї вивели ключові російські авіабази з-під удару. Про це написало американське видання

The Washington Post (WP) у п'ятницю, 21 червня з посиланням на українських посадовців.

Нова політика США, що дозволяє Україні стріляти певними видами американської зброї по російській території, призвела до зменшення кількості російських атак на Харків. Проте дальність стрільби залишається обмеженою настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми, заявили двоє українських чиновників. Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають смертоносні планерні бомби, що завдають найбільшої шкоди військовим позиціям і цивільному населенню.

Українські посадовці заявили, що Сполучені Штати обмежили Україну у стрільбі на відстані менше ніж 100 кілометрів від кордону. Обидва представники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно говорити про це правило, пише WP.

Пентагон: США не обмежують певну географію чи радіус

Американські офіційні особи відмовилися уточнити, в чому полягає обмеження, але заявили, що твердження українців про менш ніж 100 кілометрів не відповідає дійсності, зазначають у виданні.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з наданого США озброєння по території Росії, звідки російські війська намагатимуться захопити українську територію, - заявив речник Пентагону Чарлі Дітц. "Йдеться не про географію чи певний радіус, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Україна має можливість завдати удару у відповідь силам, які б'ють по ній з-за кордону".

Україні також дозволено використовувати системи протиповітряної оборони, надані США, для ураження російських літаків, "якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі", - сказав Дітц.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив на цьому в інтерв'ю мовнику PBS цього тижня. Відповідаючи на запитання журналістки про допустимість ударів по території Росії з використанням американських озброєнь: "Справа не в географії. Справа в здоровому глузді". "Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній через кордон", - заявив представник Білого дому.

Українські військові мають обмежену свободу дій

Хоча офіційні особи в Києві не хочуть, щоб їх вважали такими, що публічно суперечать своїм американським колегам, очевидно, що українські військові не вважають, що вони мають стільки свободи дій, як це випливає із заяв офіційних осіб Білого дому і Пентагону, підкреслюють у виданні WP.

І результати українських ударів за три тижні, що минули відтоді, як Вашингтон схвалив запит України на використання певних видів західного озброєння, підтверджують український опис значно обмеженого радіуса дії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в своєму огляді 10 червня зазначав, що надання США обмеженого дозволу на удари американською зброєю по РФ не може наразі зірвати масштабні російські операції, оскільки ЗСУ досягають нею лише невеликої території.

ЗСУ дозволили бити по прикордонню і не ATACMS

Наприкінці травня стало відомо, що на тлі посилення російських ударів по Харківській області США дозволили Україні завдавати ударів по цілях у Росії, однак лише у прикордонних територіях для захисту Харкова. Цей дозвіл не поширюється на американські далекобійні ракети ATACMS.



