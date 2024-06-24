Україна отримала експериментальну американську САУ Hawkeye

Україна отримала та протестує у бойових умовах 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Наразі вона перебувала лише на тестах в армії Сполучених Штатів Америки.

Про це розповів директор програми AM General Майк Еванс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Blog.

За словами Еванса, САУ Україна отримала у квітні цього року, а вже у перших числах травня її було протестовано на полі бою. До того бійці, які використовували її тренувались два тижні, а ще один тиждень - тестували. Цікаво і те, що випробування Hawkeye в Україні відбувається в реальних бойових умовах і з реальними цілями.





Повноцінна назва "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System", її було створено у 2019 році, вона є результатом співпраці AM General та Mandus Group. А вже у 2021 - американська армія видала контракт на виробництво двох таких САУ безпосередньо для тестів.

По суті на Хамві встановили гармату М20 з технологією мʼякої віддачі SRT, це дозволяє машині витримувати умови стрільби та не розвалюватись після декількох використань.

Тако особливістю САУ є сучасна цифрова система управління вогнем. САУ може розгорнутись всього за 90 секунд після зупинки. А скорострільність складає 8 пострілів у перші три хвилини. Максимальна дальність стрільби звичайними снарядами - 11,6 км, а активно-реактивними - 19,5 км.

З цього слідує, що основний принцип використання САУ максимально швидко закидати ворога снарядами та зникнути з позиції. В умовах контрбатарейної боротьби це є досить дієвим способом, щоб уникнути вогню у відповідь.

Нещодавно РБК-Україна розповідало, що українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.