Фінансові новини
- |
- 24.06.24
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала експериментальну американську САУ Hawkeye
08:32 24.06.2024 |
Україна отримала та протестує у бойових умовах 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Наразі вона перебувала лише на тестах в армії Сполучених Штатів Америки.
Про це розповів директор програми AM General Майк Еванс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Blog.
За словами Еванса, САУ Україна отримала у квітні цього року, а вже у перших числах травня її було протестовано на полі бою. До того бійці, які використовували її тренувались два тижні, а ще один тиждень - тестували. Цікаво і те, що випробування Hawkeye в Україні відбувається в реальних бойових умовах і з реальними цілями.
Повноцінна назва "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System", її було створено у 2019 році, вона є результатом співпраці AM General та Mandus Group. А вже у 2021 - американська армія видала контракт на виробництво двох таких САУ безпосередньо для тестів.
По суті на Хамві встановили гармату М20 з технологією мʼякої віддачі SRT, це дозволяє машині витримувати умови стрільби та не розвалюватись після декількох використань.
Тако особливістю САУ є сучасна цифрова система управління вогнем. САУ може розгорнутись всього за 90 секунд після зупинки. А скорострільність складає 8 пострілів у перші три хвилини. Максимальна дальність стрільби звичайними снарядами - 11,6 км, а активно-реактивними - 19,5 км.
З цього слідує, що основний принцип використання САУ максимально швидко закидати ворога снарядами та зникнути з позиції. В умовах контрбатарейної боротьби це є досить дієвим способом, щоб уникнути вогню у відповідь.
Нещодавно РБК-Україна розповідало, що українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Жовква: Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року
|Зеленський повідомив про приєднання ще двох країн до рішення Саміту миру
|У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні
|США не дозволяють бити вглиб Росії на понад 100 км - WP
|Україна отримала експериментальну американську САУ Hawkeye
|Україна через третіх осіб отримала боєприпаси з Сербії на 800 млн євро – FT
Бізнес
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X