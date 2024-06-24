Україна через третіх осіб отримала боєприпаси з Сербії на 800 млн євро – FT

Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні, стверджує Financial Times. За оцінками газети, йдеться про постачання на суму приблизно 800 млн євро.

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю FT підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.

"У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять - це їхня справа", - сказав Вучич.

"Навіть якщо я знаю [куди потрапляють снаряди], це не моя справа. Моя справа полягає в тому, щоб ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх... Я маю піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві й у Москві. Це наші брати-слов'яни", - сказав сербський президент.

Він фактично підтвердив оцінку FT у 800 млн євро, сказавши, що це "загалом досить точний" розмір суми за два-три роки.

Після розпаду Югославії Сербії дісталася потужна оборонна промисловість. Там виробляють снаряди радянських калібрів, які використовуються в Збройних Силах України.