Фінансові новини
- |
- 24.06.24
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна через третіх осіб отримала боєприпаси з Сербії на 800 млн євро – FT
08:20 24.06.2024 |
Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні, стверджує Financial Times. За оцінками газети, йдеться про постачання на суму приблизно 800 млн євро.
Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю FT підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.
"У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять - це їхня справа", - сказав Вучич.
"Навіть якщо я знаю [куди потрапляють снаряди], це не моя справа. Моя справа полягає в тому, щоб ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх... Я маю піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві й у Москві. Це наші брати-слов'яни", - сказав сербський президент.
Він фактично підтвердив оцінку FT у 800 млн євро, сказавши, що це "загалом досить точний" розмір суми за два-три роки.
Після розпаду Югославії Сербії дісталася потужна оборонна промисловість. Там виробляють снаряди радянських калібрів, які використовуються в Збройних Силах України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексдиректор НАБУ Ситник отримав посаду в «Агенції оборонних закупівель» Міноборони
|У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом
|Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|Жовква: Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року
|Зеленський повідомив про приєднання ще двох країн до рішення Саміту миру
|У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні
|США не дозволяють бити вглиб Росії на понад 100 км - WP
|Україна отримала експериментальну американську САУ Hawkeye
|Україна через третіх осіб отримала боєприпаси з Сербії на 800 млн євро – FT
Бізнес
|Apple додає транскрипції до подкастів: тепер можна читати, а не лише слухати
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X