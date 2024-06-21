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АНАЛІТИКА

Уражені НПЗ, місця зберігання «Шахедів» й не тільки. Генштаб підтвердив нічні удари по РФ

 

Протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ніч на 20 червня

Підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ) уразили:

* склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області;
* нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

В районі нафтобази було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів. Після цього там почалася пожежа.

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області було пошкоджено як мінімум одну ємність із нафтопродуктами.

Ніч на 21 червня

Безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Зокрема були уражені радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських терористів в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Ба більше, сьогодні вночі у Краснодарському краї були уражені:

* місця зберігання й підготовки до застосування Shahed-136;
* навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків "Шахедів".

Внаслідок удару була зафіксована серія вибухів, а також пожежа з подальшою детонацією.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію Росії проти України", - додали у Генштабі.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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