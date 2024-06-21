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Уражені НПЗ, місця зберігання «Шахедів» й не тільки. Генштаб підтвердив нічні удари по РФ
12:56 21.06.2024 |
Протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ніч на 20 червня
Підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ) уразили:
* склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області;
* нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.
В районі нафтобази було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів. Після цього там почалася пожежа.
Зокрема підтверджено, що під час удару по складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області було пошкоджено як мінімум одну ємність із нафтопродуктами.
Ніч на 21 червня
Безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.
Зокрема були уражені радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських терористів в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.
Ба більше, сьогодні вночі у Краснодарському краї були уражені:
* місця зберігання й підготовки до застосування Shahed-136;
* навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків "Шахедів".
Внаслідок удару була зафіксована серія вибухів, а також пожежа з подальшою детонацією.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію Росії проти України", - додали у Генштабі.
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