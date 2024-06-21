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АНАЛІТИКА

Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

 

Підготовку в рамках місії ЄС з підготовки українських військових Україні (EUMAM) пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів і офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца. У четвер він обговорив із Головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном необхідність продовження місії EUMAM, повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"Збройні Сили України зараз формують нові бригади, і ми потребуємо якісного навчання для наших військових. Тому продовження Місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим. Дякуємо за вже надану підготовку та закликаємо зберігати й нарощувати обсяги та темпи", - наголосив Олександр Балануца.

Як повідомляється, місія EUMAM розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і була розрахована на два роки, однак, вона може бути продовжена в разі потреби. Поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС спрямовані на продовження місії.

"Я підтримую продовження навчання і підготовки українських військових у рамках тренувальної військової місії EUMAM. Ми дякуємо Україні за її боротьбу проти російської агресії і повинні зробити все можливе для її підтримки", - зазначив генерал-лейтенант Мікаель Ван дер Лаан.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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