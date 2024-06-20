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АНАЛІТИКА

Зливи з НАБУ. Директор Кривонос не прийшов на засідання комітету Ради – що хочуть нардепи

17:50 20.06.2024 |

Політика

 

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос не прийшов на засідання парламентського комітету з антикорупційної політики, який зібрався щодо ймовірних витоків інформації з розслідувань Бюро. Про це повідомляє журналістка LIGA.net з засідання комітету Верховної Ради.

20 червня мало відбутися засідання профільного комітету на чолі з депутаткою від Слуги Народу Анастасією Радіною. Анонсувалося, що на нього також має прийти й директор Бюро.

Утім, Кривонос на засідання не прийшов, і депутати працюють без нього, передає журналістка LIGA.net з місця події.

Радіна заявила, що тепер депутати хочуть провести відкрите засідання комітету у самому НАБУ.

Сам директор Бюро написав у Facebook вранці, що вважає передчасною пропозицію публічно обговорювати досудове розслідування до його завершення.

Що комітет хоче від директора НАБУ?

Серед претензій та питань Радіної до Кривоноса є такі:

1. Кривонос, заявляють ЗМІ, отримав службові записки про можливий витік інформації ще 24 квітня. Потім НАБУ відкрило службове розслідування, яке має тривати два місяці - результати розслідування мали б бути вже. Або Бюро має пояснити, чому не почало розслідування вчасно, або чому його не завершило.

2. Після першого розслідування медіа стали з'являтися нові факти непроведення обшуків, витоків даних, тиску на журналістів і тд - нардепи хочуть почути відповіді щодо цього, і НАБУ зобов'язане надати відповіді згідно з законом.

3. Коли були насправді початі службові розслідування? Чи вони були початі вчасно? Якщо так, то результати вже мали бути, якщо ні, то чому ці розслідування не були початі вчасно?

4. Чи відсторонені всі фігуранти цих розслідувань? Бо за інформацією ЗМІ перший заступник директора НАБУ був відсторонений лише через місяць після появи першої інформації про "зливи".

5. Коли було відкрите досудове розслідування за фактором витоків інформації? Є інформація від журналістів, що це відбулося тільки 10 травня - якщо так, то що відбувалося весь цей час? За законом директор мав зробити все для відкриття розслідування та поінформувати генерального прокурора та голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також нардепка хотіла б дізнатися у Кривоноса, як сталося, що його перший заступник (Гізо Углава) координує одночасно детективів, дисциплінарні питання та конкурсні комісії.

Утім, відповісти на всі ці питання директор Бюро сьогодні не зможе за власною неявкою на засідання.

Анонс наступної зустрічі обіцяють потім - її узгодять з депутатами та представниками НАБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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